WhatsApp готовит обновление для Android

Мессенджер WhatsApp работает над крупным обновлением интерфейса для Android-устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo, в приложении может появиться новая вкладка Contacts, предназначенная для более удобного поиска пользователей.

Предполагается, что раздел будет размещен на нижней панели навигации и позволит видеть контакты, которые находятся онлайн или недавно были активны. При этом пользователи, скрывшие свой статус и время последнего посещения, отображаться в списке не будут.

Появление новой вкладки сопровождается дальнейшими изменениями в интерфейсе мессенджера. Ранее разработчики добавили отдельный раздел для инструментов Meta AI, перенесли статусы в верхнюю часть списка чатов по аналогии с Instagram и начали тестирование фильтра каналов во вкладке переписок.

По данным источника, компания рассматривает различные варианты организации интерфейса. В частности, вкладка Meta AI в будущем может быть заменена новым разделом Contacts, однако окончательное решение пока не принято.

На данный момент функция находится в разработке и недоступна даже участникам бета-тестирования. Когда именно она появится в стабильной версии WhatsApp, пока не сообщается.