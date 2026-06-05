В Баку обсудили меры по сокращению выбросов метана

В рамках международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды, состоялось мероприятие на тему "Совместные действия по сокращению выбросов метана: решения в сельском хозяйстве, энергетике и обращении с отходами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на мероприятии, директор-исполнитель Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен отметила, что в ближайшее время риск достижения глобальной температурой предела в 1,5°C серьезно стоит на повестке дня.

По ее словам, ситуация с сокращением выбросов метана остается критической:

"Глобальные метановые обязательства и сценарий повышения температуры до 2,5°C к 2050 году вызывают большую обеспокоенность. Эти процессы оказывают серьезное воздействие на общественное здравоохранение, сельское хозяйство и, в частности, на рост респираторных заболеваний среди детей. Выбросы метана являются одним из факторов, наносящих наибольший вред сельскому хозяйству. Однако, сократив эти выбросы, можно сэкономить около 330 миллиардов долларов. Это считается одной из наименее затратных и наиболее эффективных климатических мер. В некоторых случаях в нефтегазовом секторе для сокращения выбрасываемого в атмосферу метана не требуется дополнительных расходов. Метан может управляться более эффективными и контролируемыми методами вместо сжигания. Обращение с отходами также играет крайне важную роль в этой сфере. С помощью спутниковой мониторинговой сети уже зафиксировано около пяти тысяч предупреждений об утечках и выбросах метана в атмосферу.

В нефтедобывающей сфере действует 150 компаний, включая азербайджанские компании. В рамках коалиции UNEP по "чистому воздуху" дополнительно разработано 75 метановых дорожных карт. В Азербайджане также предусмотрено расширение систем регионального управления и переработки органических отходов".

Министр охраны окружающей среды Сербии Сара Павков в своем выступлении подчеркнула, что Сербия считает сокращение выбросов метана приоритетом:

"Правительство Сербии наряду с мерами по смягчению последствий основывается на глобальных метановых целях. Продолжаются меры по развитию возобновляемой энергетики. Сербия стремится усилить систему обращения с отходами и привести ее к стандартам Европейского Союза", - отметила она.

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Агакерим Самедзаде в своем выступлении отметил, что Азербайджан понимает: развитие энергетического сектора и охрана окружающей среды должны идти параллельно, рука об руку:

"Эти два приоритета дополняют друг друга и составляют основу устойчивого развития. Мы взяли на себя обязательство сократить выбросы метана на 30% к 2030 году. В настоящее время 136 стран присоединились к этому призыву и, действуя сообща, могут добиться сокращения глобальных выбросов метана.

Целенаправленное воздействие на выбросы метана в нефтегазовом секторе и ускорение перехода к "зеленой энергии" являются приоритетными направлениями. Цель - построить более чистое и устойчивое будущее. Благодаря сокращению выбросов метана экологические вызовы могут превратиться в экономические возможности и выгоду", - отметил он.

Мероприятие продолжилось панельной дискуссией.