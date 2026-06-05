Сотрудничество Баку и Вашингтона развивается как комплексная экономическая модель

Экономические соглашения между Азербайджаном и США отражают переход двусторонних отношений на более зрелый и многослойный уровень. Их значение выходит далеко за рамки отдельных контрактов, поскольку речь идет о расширении сотрудничества в сферах, которые будут определять конкурентоспособность государств в ближайшие десятилетия: энергетика, транспортная инфраструктура, цифровые технологии, искусственный интеллект, критические минералы и инвестиционная модернизация.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

Для Азербайджана, отметила она, это особенно важный момент. Страна последовательно движется от модели, основанной преимущественно на нефтегазовом потенциале, к более диверсифицированной экономике, где энергетика остается фундаментом, но уже не исчерпывает стратегическую повестку. Американский интерес к новым секторам подтверждает, что Азербайджан воспринимается не только как поставщик ресурсов, но и как перспективная платформа для регионального роста, технологического внедрения и логистической интеграции.

Оптимизм, подчеркнула Цукерман, вызывает то, что американо-азербайджанское сотрудничество развивается не по узкой отраслевой линии, а как комплексная экономическая архитектура. Энергетические проекты дают устойчивость, транспортные маршруты создают связность, цифровизация повышает эффективность, а инвестиции в новые технологии открывают возможность для формирования несырьевых источников роста. Такая структура делает партнерство менее уязвимым к ценовым колебаниям на мировых рынках и создает более широкую базу для долгосрочного развития.

"Особое значение имеет транспортное направление. Азербайджан обладает редким географическим преимуществом, находясь на стыке Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Черноморско-Каспийского пространства. Развитие коридоров через территорию страны превращает это преимущество в экономический актив. Логистика в данном случае становится не просто вопросом транзита, а инструментом промышленного развития, создания сервисных кластеров, складской инфраструктуры, торговых платформ и новых рабочих мест.

На фоне глобальной нестабильности альтернативные маршруты приобретают все большую ценность. Международные компании стремятся диверсифицировать цепочки поставок, снижать зависимость от перегруженных или политически рискованных направлений и искать более предсказуемые транспортные решения. Азербайджан в этой ситуации получает возможность закрепиться в роли надежного узла новой евразийской торговли", - сказала американский аналитик.

По словам нашей собеседницы, сотрудничество Азербайджана и США в сфере критических минералов также открывает значительный потенциал. В мировой экономике растет спрос на ресурсы, необходимые для аккумуляторов, электромобилей, полупроводников, оборонных технологий и возобновляемой энергетики. Если Азербайджан сумеет встроиться в эти цепочки не только как поставщик сырья, но и как участник переработки, логистики и технологического сопровождения, это может стать важным шагом к более высокой добавленной стоимости.

Цифровое направление выглядит не менее перспективно, подчеркнула Ирина Цукуерман. Искусственный интеллект, умная инфраструктура, автоматизация энергетических и транспортных систем способны повысить эффективность целых отраслей. Для Азербайджана это шанс ускорить модернизацию экономики без повторения старых индустриальных циклов. При грамотном использовании американского технологического опыта страна может быстрее развивать собственные кадры, стартап-среду и прикладные цифровые решения.

По мнению аналитика, позитивным фактором является и то, что экономическая повестка укрепляет политическую предсказуемость. Для инвесторов важны не только ресурсы и география, но и ощущение стабильного стратегического курса. Когда крупные соглашения сопровождаются устойчивым межгосударственным диалогом, это снижает риски, повышает доверие и стимулирует более долгосрочные вложения.

"Для региона Южного Кавказа подобная динамика также имеет более широкий смысл. Экономическое развитие Азербайджана может способствовать постепенному смещению региональной повестки от конфликтов к инфраструктуре, торговле, инвестициям и взаимной выгоде. Это не устраняет политические сложности автоматически, но создает более сильные стимулы для прагматичного взаимодействия.

Азербайджан получает возможность укрепить сразу несколько ролей: энергетического партнера, транспортного узла, технологической площадки и инвестиционного центра. Именно это сочетание делает текущий этап особенно благоприятным. В отличие от односторонней зависимости от одного сектора, новая модель развития опирается на пересечение нескольких сильных направлений.

Если проекты будут реализованы последовательно, они могут дать эффект, значительно превышающий первоначальные объемы соглашений. Главный результат будет заключаться не только в притоке капитала, а в формировании новой экономической среды, где инфраструктура, технологии, энергетика и торговля усиливают друг друга. Для Азербайджана это открывает окно возможностей, которое при стратегическом управлении может стать одним из ключевых факторов долгосрочного роста и регионального лидерства. США постараются помочь Азербайджану в достижении этих целей", - сказала Ирина Цукерман.