В Баку проходит конференция ко Дню окружающей среды

В Баку проходит международная конференция, посвященная Всемирному дню окружающей среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие, организованное под девизом "Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего", проводится в партнерстве Министерства экологии и природных ресурсов и Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

На мероприятии выступят министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Кроме того, с видеоприветствиями выступят Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики, назначенный президент COP31 Мурат Курум, президент COP30 Андре Корреа ду Лагу, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах и исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стилл.

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