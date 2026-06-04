https://news.day.az/world/1839292.html В Хорватии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие В регионе Истрия в Хорватии разбился легкомоторный самолет. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство HINA со ссылкой на полицию. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека. Еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По предварительным данным, самолет вылетел из Германии.
В Хорватии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
В регионе Истрия в Хорватии разбился легкомоторный самолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство HINA со ссылкой на полицию.
В результате авиакатастрофы погибли 4 человека. Еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
По предварительным данным, самолет вылетел из Германии.
К месту происшествия привлечены сотрудники полиции и пожарно-спасательных служб.
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