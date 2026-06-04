В Хорватии разбился легкомоторный самолет,

В регионе Истрия в Хорватии разбился легкомоторный самолет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство HINA со ссылкой на полицию.

В результате авиакатастрофы погибли 4 человека. Еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

По предварительным данным, самолет вылетел из Германии.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции и пожарно-спасательных служб.