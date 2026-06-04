https://news.day.az/world/1839292.html

В Хорватии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

В регионе Истрия в Хорватии разбился легкомоторный самолет. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство HINA со ссылкой на полицию. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека. Еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. По предварительным данным, самолет вылетел из Германии.