Food City Agrocomplex о роли цифровизации в логистике

Конкурентоспособность транспортной и грузовой отрасли все больше зависит не только от цены, но и от эффективности, а также внедрения цифровых решений и новых технологий, включая искусственный интеллект.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Food City Agrocomplex Анар Агаев на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

Он отметил, что технологические поставщики уже внедряют новые виды решений, которые меняют подход к международной торговле и бизнес-процессам.

"Сегодня мы будем рассматривать конкурентоспособность транспорта и грузоперевозок не только через цену, но все больше через эффективность", - сказал он.

По его словам, новые технологии, включая искусственный интеллект, открывают дополнительные возможности для бизнес-систем и практик в международной торговле и коммерции.

Он добавил, что обсуждение объединяет вопросы политики, цифровых платформ и инноваций. Совместная работа может помочь сформировать будущее бизнеса, международной торговли и глобальных цепочек поставок.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.