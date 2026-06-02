Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

28 мая 2026 года на военном параде в Ереване по случаю Дня Республики среди армянской военной техники проехал зенитный комплекс иранского производства AD-08 Majid. Его мы видели еще на репетициях, но в день парада все стало окончательно ясно. Ряд источников также сообщил о присутствии на параде иранских управляемых авиационных бомб Yasin, предназначенных для истребительной авиации. Конечно, для информированной и знающей о событиях в регионе публике это не стало сюрпризом. Ибо за иранским оружием на армянских улицах стоит долгая история.

В июле 2024 года телеканал Iran International раскрыл детали секретного соглашения между Ираном и Арменией на 500 миллионов долларов. Сделка была разбита на несколько контрактов и подписана в начале того же года. По этому соглашению Армения получила ударные беспилотники Shahed-136, Shahed-129, Shahed-197 и Mohajer, а также зенитные ракетные системы - 3rd Khordad, Majid, 15th Khordad и Arman.

Учитывая, что оборонный бюджет Армении в 2024 году составил около 1,4 миллиарда долларов, получается, что на иранское оружие ушла примерно треть всех военных расходов страны. При этом непонятно, как Армения вообще потянула такую сумму. Но и это еще не все. Помимо техники, стороны договорились об обмене разведывательными данными, совместных военных учениях, направлении иранских инструкторов в Армению и - самое серьезное - о создании иранских военных баз на армянской территории. Другими словами, Иран планомерно выстраивал и выстраивает военное присутствие у границ Азербайджана, прикрываясь Арменией.

А то что нынешнее военное сотрудничество не начало, а продолжение давней истории прекрасно знают все. Причем истории, которую Иран долгое время предпочитал не афишировать.

Во время 44-дневной войны 2020 года Иран открыл свое воздушное пространство для доставки оружия в Армению. Благодаря этому российское вооружение спокойно шло в Ереван через иранскую территорию, минуя все остальные маршруты. Они были единственными, кто позволил это, что также недавно подтвердил бывший президент Армении Роберт Кочарян, который публично признал, что во время 44-дневной войны только воздушное пространство Ирана было открыто для поставок такого рода. Фактически Тегеран в тот момент действовал как соучастник, помогая снабжать сепаратистов, которые держали 30 лет под оккупацией территории Азербайджана.

Еще раньше, в годы оккупации азербайджанских территорий, Иран вел активную торговлю с сепаратистским режимом в Карабахе. Иранские товары регулярно везли на оккупированные земли Азербайджана, обратно из Карабаха в Иран уходили древесина, металл и другие ресурсы, украденные с наших земель. Тегеран спокойно торговал ресурсами с оккупированных территорий, делая вид, что ничего особенного не происходит.

Во время войны в 2020 году Иран также не сидел спокойно и всякими способами показывал свою поддержку Армении и сепаратистам. Тегеран проводил военные учения прямо у азербайджанской границы, тем самым пытаясь замедлить продвижение азербайджанской армении, что, конечно же, не могло этому помешать.

После того как закончилась 44-дневная война Иран продолжил поддержку сепаратистов, хотя и пытался это скрыть. Начали идти поставки бензина сепаратистам, которые на тот момент находились в азербайджанском Ханкенди. Поставки тогда шли через Лачинский коридор. Их иранцы и армяне пытались прикрыть меняя номерные знаки иранских грузовиков на армянские после входа на территорию Армению. А после эти грузовики с армянскими номерными знаками уже направлялись через Лачинский коридор в Ханкенди. Данные факты также были подтверждены фото- и видеофактами.

Иранско-армянское сближение шло не только по военным каналам. Тогдашний верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном особо подчеркивал "чувствительность пограничных вопросов, связанных с Арменией". Кроме того, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф на встрече с армянским коллегой заявлял, что "любые изменения границ наших соседних государств - это наша красная линия".

Понятно, что за этими словами скрывалось недовольство итогами Второй Карабахской войны. В Тегеране болезненно восприняли восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и усиление роли Баку в регионе.

Но как повел себя Азербайджан во время войны в Иране в начале этого года? Несмотря на то что все это время Иран так и не оказал Азербайджану сколько-нибудь значимой военной или политической поддержки, а Армении - и до войны, и во время, и после - помогал последовательно, наша страна одной из первых протянула руку помощи им.

Азербайджан отправил в Иран гуманитарную помощь. Разрешил транзит гуманитарных грузов из разных стран в Иран. Организовал на границе гуманитарный коридор. Поддерживал контакты на высоком уровне даже в самый острый момент кризиса. Все это - несмотря на годы иранского двуличия и прямого противодействия азербайджанским интересам.

Конечно, за всей иранской поддержкой Армении и их противодействию интересам Азербайджана стоит простой мотив - страх. Иран боится усиления Азербайджана. Особенно болезненно в Тегеране воспринимают проекты, способные изменить транспортную карту региона. Прежде всего это касается Зангезурского коридора, реализация которого уменьшит зависимость многих маршрутов от иранской территории и снизит значение Тегерана как транзитного звена.

Этот транспортный маршрут свяжет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой напрямую. Турция и Азербайджан получат прямое сухопутное сообщение, между Анкарой и странами Центральной Азии будет прямой наземный маршрут, а сам коридор станет важным энергетическим и транзитным маршрутом в направлении Европы. Именно поэтому Тегеран так болезненно реагирует на любые разговоры об изменении маршрутов и границ. И именно поэтому он так последовательно вооружает Армению - не из дружбы, не из солидарности, а, конечно же, из холодного расчета.

Поэтому иранское оружие на параде в Ереване - это не сенсация. Это финальная точка в долгой истории двуличия, которую Тегеран вел десятилетиями. Пока Иран публично говорил о стабильности и добрососедстве, он тайно вооружал Армению, открывал для нее свое небо, торговал с сепаратистами на оккупированных азербайджанских землях.

Все это делалось не из любви к Армении. За этим стоит страх перед Азербайджаном, который становится сильнее, страх перед Зангезурским коридором, который изменит расклад сил в регионе, страх потерять влияние, которое Иран удерживал за счет чужих конфликтов.

Азербайджан же продолжает идти своим путем - и никакие иранские зенитные комплексы и другие вооружения на улицах Еревана этому не помешают. Зангезурский коридор будет реализован. Позиции Азербайджана в регионе продолжат укрепляться. Тегеран может вооружать Армению на миллиарды долларов, засылать инструкторов и кричать о красных линиях - но все это лишь судорожные попытки режима удержать влияние, которое он и так уже потерял. История региона пишется не в Тегеране, а в Баку. И никакой парад это не изменит.