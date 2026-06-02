Автор: Байрам Эльшадов

Считаные дни остались до выборов в Армении. Страсти накаляются, если словом "страсти" вообще можно описать этот цирк. И в этом предвыборном шуме особое место занимает главная тема, которая, казалось бы, должна была быть закрыта после осени 2020 года. Однако же неугомонная оппозиция превратила ее в свой главный электоральный товар. Тема Азербайджана. Тема только им одним ведомой "угрозы". Тема для людей, которые проиграли войну, сбежали с поля боя - и теперь пришли объяснять, как надо побеждать.

Роберт Кочарян - персонаж, чье имя давно стало синонимом провала, - с непроницаемой мордой обещает победы. Все потому, что аудитория, которой адресованы его обещания, либо забыла, либо предпочитает не помнить. А политик, делающий ставку на короткую память, - это политик, у которого других ставок просто нет.

"Азербайджан не нападет на Армению, которой руковожу я", - произносит Кочарян с видом человека, обладающего неким тайным знанием. С видом того, кто и с волками договорится, и овец убережет. Красиво звучит. Особенно если не задавать следующий вопрос: а где именно находился этот "гарант армянской безопасности" в 2020 году, когда решалась судьба той самой земли, которую он теперь поминает в каждом втором предложении?

Ответ известен. Кочарян был в Карабахе. А затем - сбежал. Азербайджанская сторона фиксировала его местонахождение и готовилась к задержанию. Однако "своевременный сигнал" - по всей видимости, от российской разведки - позволил ему вовремя ретироваться. Вслед за ним тем же маршрутом проследовал Серж Саргсян. А Сейран Оганян и вовсе покинул Карабах буквально накануне освобождения города Шуша.

"Три богатыря" армянской обороны позорно бежали. И вот теперь один из них объясняет армянскому избирателю, что при его руководстве все было бы иначе.

В Азербайджане же армянские выборы не являются темой ни одной серьезной политической дискуссии. Ни одной. Это просто отражение реального положения дел. Азербайджан свое уже сделал: дипломатически, военно, исторически. И незачем беспокоиться о том, что происходит у соседа, когда тот уже не определяет твою судьбу.

В Армении же картина зеркально противоположная. Любое заявление из Баку немедленно становится материалом для армянских предвыборных штабов. Цитаты вырываются из контекста, переворачиваются, перетолковываются и формируются в "угрозу". Клинический случай, по-другому и не скажешь.

Карапетян, Кочарян и вся их разномастная компания нашли, как им кажется, беспроигрышную формулу - азербайджанофобию как единственный весомый аргумент. Инструмент, надо сказать, стар как мир и проверен временем. Раздуваешь мнимую проблему до размеров экзистенциальной угрозы и объявляешь себя единственным человеком, который "знает, как эту проблему решить".

Параллель напрашивается сама. Именно так работала антисемитская риторика европейских ультраправых, рвавшихся к власти через страх и ненависть в тридцатые годы прошлого века. Особенно если вспомнить то самое знаменитое заявление Кочаряна в Совете Европы - учреждении, созданном, среди прочего, именно для того, чтобы подобные тезисы не звучали на европейских площадках, - о том, что армяне и азербайджанцы якобы "этнически несовместимы" и не могут жить вместе.

Вдумайтесь. Бывший президент страны-члена Совета Европы публично заявляет об этнической несовместимости двух народов. Это - расизм в чистом виде. Примитивный, незамысловатый этнический расизм. И тот факт, что это заявление не стало концом политической карьеры Кочаряна, говорит о состоянии определенной части армянского общества не меньше, чем о нем самом.

Реальность, как это обычно бывает, прозаичнее предвыборных страшилок.

Никакого плана нападения на Армению не существует. Азербайджан последовательно и публично формулирует свою позицию по мирному договору, по делимитации границы, по открытию коммуникаций. Это позиция страны, которая хочет нормализации, а не новой войны. Страны, у которой достаточно рычагов влияния, чтобы добиваться своего без военных операций.

Другое дело, если реваншисты придут к власти в Ереване и решат проверить тезис об азербайджанской сдержанности на практике. Если начнутся провокации, если будет поставлена под сомнение суверенность азербайджанских территорий, если риторика перейдет в действия, - ответ последует. Четкий, соразмерный и эффективный. История уже однажды продемонстрировала, чем заканчиваются подобные проверки. Сорок четыре дня - и тридцать лет оккупации стерты. Это не угроза. Но помнить об этом они обязаны.

Кочарян много говорит о Карабахе. О своем родном селе. О том, что он бы не допустил потери. Кочарян действительно сможет его увидеть, только лишь во сне, когда будет дремать на нарах.

И последние дни в бакинском следственном изоляторе - перспектива, которую не стоит исключать ни Кочаряну, ни Саргсяну, ни Оганяну. Всем троим удалось сбежать. Правосудие, в отличие от них, никуда не торопится. И сбежать от него гораздо сложнее.