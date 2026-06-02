NASA не выявило доказательств крушения инопланетных кораблей

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не располагает какими-либо задокументированными свидетельствами о разбившихся инопланетных космических кораблях или погибших инопланетянах. Об этом заявил 1 июня директор американского космического ведомства Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, был ли у человечества контакт с инопланетянами и какие данные американское правительство планирует опубликовать об НЛО. "Президент [США Дональд Трамп] продвигает эту инициативу во всем правительстве: [он говорит] соберите ваши файлы, все, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами. И я думаю, что это абсолютно замечательная инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбитых кораблях или телах инопланетян", - ответил Айзекман.

"Однако, безусловно, есть файлы UAP (неопознанное воздушное явление - прим. ТАСС) о том, что мы фиксируем, и мы делаем их доступными", - добавил глава NASA.

В феврале Трамп пообещал, что правительство США начнет публиковать документы о предполагаемых внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил президент, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным министерствам и ведомствам "начать процесс выявления и публикации правительственных документов", касающихся предположительно "инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме".