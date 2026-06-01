Массовая авария на GT World Challenge

На этапе автогонок GT World Challenge в итальянской Монце произошла массовая авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, виновником аварии признан бельгийский гонщик Максим Мартин.

Отмечается, что именно его действия привели к тому, что восемь пилотов сошли с дистанции, не доехав до финиша первого круга.

Еще несколько автомобилей смогли вернуться на трассу и продолжить заезд.