НАТО сделало заявление по Ормузскому проливу

Североатлантический альянс в настоящий момент не вовлечен напрямую в решении проблем, связанных с Ормузским проливом, однако члены НАТО перебрасывают свои силы ближе к этому району и готовы вмешаться "при наличии условий".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"НАТО напрямую сейчас не играет никакой роли, но члены НАТО играют ее. Они передислоцируют силы ближе к этому району. Поэтому, когда будут созданы необходимые условия, я думаю, что они смогут сделать свое дело", - сказал он.

В этой связи Джузеппе Каво Драгоне указал на роль не альянса, а "коалиции желающих". "У нас есть "коалиция желающих", которые являются членами альянса, странами-единомышленниками, которые готовятся вмешаться в ситуацию в случае, если для этого будут условия", - сказал он.