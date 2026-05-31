США могут вновь начать операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вернуться к военному сценарию в отношении Ирана, если сторонам не удастся заключить соглашение.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, США не намерены спешить с заключением сделки, поскольку это может помешать достижению выгодных условий.

"Я думаю, мы либо заключим отличную сделку, либо покончим с этим военным путем", - подчеркнул глава Белого дома.

Он также отметил, что предпочел бы дипломатическое урегулирование, однако в случае отсутствия результата США готовы "завершить это иным методом".