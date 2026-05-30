Спецпосланники Нидерландов совершат визит в Азербайджан

1-5 июня специальный посланник Королевства Нидерландов по Восточному партнерству Рейн Деккерс и специальный посланник по связям Бернхард Келкес посетят Азербайджан с целью участия в Бакинской энергетической неделе (Baku Energy Week).

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило на своей странице в соцсетях посольство Нидерландов в Азербайджане.

Согласно информации, в рамках визита планируется участие представителей Нидерландов в ряде встреч, охватывающих сферы энергетики и регионального сотрудничества.

Ожидается, что в ходе визита состоятся встречи с представителями правительства, участие в Бакинском энергетическом форуме, организация презентаций в Университете ADA, встречи с нидерландскими и азербайджанскими логистическими компаниями, осуществляющими деятельность по Среднему коридору, поездка в Карабах, а также встречи с международными финансовыми институтами.

"В ближайшие дни мы поделимся более подробной информацией о встречах. Мы верим, что данный визит внесет вклад в развитие нового диалога и партнерства в сфере экономического сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами", - отмечается в публикации.