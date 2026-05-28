В Азербайджане объявлен оранжевый уровень опасности из-за погоды

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана на 29-30 мая объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности из-за сильного ветра.

Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно оранжевому уровню опасности, в Баку и на Абшероне, Нахчыванской АР, а также в Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гёйчае, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Гёйгёле, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Агджабеди, Лерике, Ярдымлы, Гобустане, Губе, Гусаре и Нефтчале ожидается усиление северо-западного ветра до 20,8-28,4 метра в секунду.

В остальных районах страны объявлен желтый уровень опасности. Там скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду.

