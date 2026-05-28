Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

На фоне глобальных вызовов - от климатических рисков до роста спроса на продовольствие - вопросы развития сельского хозяйства приобретают для Азербайджана стратегическое значение. Президент Ильхам Алиев сделал эту сферу государственным приоритетом - с конкретными целями, измеримыми результатами и личным контролем за исполнением. 25 мая под председательством главы государства состоялось масштабное совещание по развитию аграрного сектора. По его итогам была обозначена четкая программа действий на ближайшие годы.

Чтобы оценить масштаб перемен, достаточно вспомнить, с чего все начиналось. В начале 2000-х годов сельские районы страны переживали не лучшие времена: перебои с электричеством, отсутствие газа, разбитые дороги, практически полностью прерванное водоснабжение.

Именно тогда Президент Ильхам Алиев инициировал программу регионального развития. Она стала отправной точкой для масштабных перемен. Были построены дороги, проведен газ, модернизированы системы водоснабжения, возведены крупные водохранилища - Тахтакёрпю, Шамкирчай, Гёйтепе. В районных центрах появились современные больницы и школы. Постепенно регионы начали оживать.

Параллельно государство принимало целевые программы по отдельным направлениям - виноградарству, хлопководству, фундуководству, цитрусоводству. Каждая из них давала конкретные результаты. Показательный пример - хлопок. В свое время, в советские годы, эта культура была одной из главных в стране. Потом отрасль пришла в упадок. Сегодня картина совершенно иная - производится более 360 тысяч тонн, а урожайность выросла до 3,6 тонны с гектара. Это рекордный показатель даже по меркам советского периода.

Схожая история произошла с коконоводством - отраслью, которая и вовсе считалась утраченной. Благодаря государственной поддержке ее удалось возродить, и теперь вместе с ней развивается производство шелка. По фундуку Азербайджан и вовсе вошел в пятерку по объемам производства в мире, ежегодно выращивая 84 тысячи тонн и экспортируя 30 тысяч. Страна также занимает второе место в мире по экспорту хурмы и входит в первую двадцатку по персикам, клубнике, вишне и томатам.

Однако совещание было примечательно не только перечислением достижений. Президент Ильхам Алиев говорил и о том, что находится не в удовлетворительном состоянии. Особенно остро стоит вопрос самообеспеченности пшеницей. Азербайджан производит ее лишь на 55% от внутренней потребности, импортируя более 1,2 миллиона тонн ежегодно. Растительные масла - 52% самообеспеченности. По говядине и мясу птицы показатель держится на уровне 82-84%.

Овощами страна обеспечивает себя на 107%, фруктами и ягодами - на 140%, сахаром - на 102%. Яйца производятся с избытком: 2 миллиарда 340 миллионов штук при нулевом импорте и экспорте 90 миллионов. Соль - полная самообеспеченность плюс экспорт. Картина неоднородная, и именно это делает задачу интересной: есть очевидные точки роста.

Ответом на накопившиеся вызовы стала Государственная программа по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы. Сразу после совещания Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение об ее утверждении - то есть документ перешел из стадии обсуждения в стадию исполнения.

"Некоторое время назад Администрации Президента, Правительству было дано указание подготовить и принять новую Государственную программу по развитию сельского хозяйства, которая должна быть всесторонней и детальной. Она должна включать в себя как государственные инвестиции, так и инвестиции, которые будут привлечены со стороны частного сектора. Программа должна быть очень конкретной и краткосрочной. <...> Я уверен, что после реализации данной программы наши основные цели будут полностью достигнуты", - подчеркнул глава государства.

Это принципиальная позиция. Здесь четкие задачи с измеримыми результатами. Механизм исполнения прописан детально. Кабинет министров обязан в трехмесячный срок представить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а раз в год докладывать Президенту о ходе реализации программы. Министерство сельского хозяйства в тот же срок должно утвердить перечень территорий, где будут созданы хозяйства по производству пшеницы, хлопка и животноводческой продукции. Министерство экономики - разработать механизмы субсидирования кредитов для современных хозяйств. Отдельно предусмотрена единовременная идентификация всего крупного и мелкого рогатого скота в стране за счет государства - важный шаг для прозрачности и управляемости отрасли.

Общий объем запланированных инвестиций - около 5,9 миллиарда манатов. Из них порядка 2,2 миллиарда - государственная поддержка, остальные 3,7 миллиарда ожидаются от частного сектора. Среди конкретных целей - увеличение урожайности пшеницы с нынешних 3,2 до 5 тонн с гектара. По хлопку ориентир тот же - 5 тонн с гектара, что при нынешних 100 тысячах гектаров посевов даст 500 тысяч тонн продукции. Площадь современного орошения планируется увеличить вдвое - с 130 до 300 тысяч гектаров. Интенсивные сады должны расшириться еще на 20 тысяч гектаров, тепличные площади - на 500 гектаров. По мясу, молоку и птице цель - выйти на стопроцентную самообеспеченность.

Отдельного внимания заслуживает водная тема. Без орошения современного сельского хозяйства не построить, и государство это прекрасно понимает. Реконструированы и введены в строй крупнейшие водохранилища, строятся новые - Баргюшадское и Хакаричайское. В следующем году ожидается запуск реконструированного Ширванского канала, который обеспечит водой обширные угодья. Параллельно восстанавливается Карабахский канал - после освобождения территорий от оккупации эти земли снова возвращаются в сельскохозяйственный оборот.

Принципиально важен переход от традиционного полива к современным капельным и круговым системам орошения. Там, где такие системы уже применяются, результаты впечатляют. Средняя урожайность пшеницы в хозяйствах с современным орошением составила 5,8 тонны против общестрановых 3,2. На открытых участках с современным орошением урожайность овощей достигает 60 тонн против 20 тонн при традиционных методах. В теплицах же - и вовсе около 300 тонн с гектара.

Еще один ресурс, который предстоит задействовать в полную силу, - технологии и искусственный интеллект. Совместно с международными партнерами уже разрабатывается двухлетняя цифровая дорожная карта по ИИ для аграрного сектора, включающая более 30 практических решений: от мониторинга почвы до прогнозирования урожайности. Каждый земельный участок в стране должен получить своего рода "паспорт" - электронный профиль с данными о составе почвы, оптимальных культурах и рекомендуемых агротехнических приемах.

Примечательно, что часть совещания была обращена напрямую к бизнесу. Президент Ильхам Алиев огласил цифры по самообеспеченности и импорту - это сигнал: вот где есть спрос, вот куда стоит вкладывать.

"Нам необходимо использовать как льготные кредиты, так и другие инструменты, чтобы добиться привлечения азербайджанских предпринимателей к инвестированию в развитие сельского хозяйства в еще больших объемах. В то же время мы должны информировать и поощрять иностранных инвесторов. Ведь сегодня у нас очень обширные международные связи. Число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, с каждым годом растет. Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире. Азербайджан уже признан в мире как средняя держава, и компании из многих стран хотят сотрудничать с нами в различных областях. Конечно, в рамках закона мы создаем необходимые условия всем компаниям, в том числе иностранным инвесторам. Но в то же время мы должны привлекать иностранные компании в те области, которые нам необходимы. Поэтому озвученные здесь цифры - это сигнал как местным, так и иностранным инвесторам", - сказал глава государства.

То есть государство создает условия, инфраструктуру и льготные механизмы - субсидии, кредиты, лизинг, - а бизнес заходит в те ниши, где есть реальная потребность. Только в 2025 году фермерам было выплачено более 280 миллионов манатов посевных субсидий, а через льготные кредитные механизмы в сектор направлено еще свыше 100 миллионов манатов. Это системная работа, которая, судя по планам, будет только расширяться.

Азербайджан переходит к новой модели аграрного развития, где сельское хозяйство рассматривается как элемент национальной безопасности, экономической устойчивости и экспортного потенциала одновременно. Президент Ильхам Алиев обозначил новую фазу развития аграрного сектора - от восстановления инфраструктуры и поддержки фермеров к технологической модернизации и полной продовольственной устойчивости страны. И именно личное внимание главы государства делает эти планы реальным механизмом преобразований.