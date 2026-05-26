Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Господин Президент, дорогой Ильхам.

По случаю национального праздника Азербайджанской Республики желаю Вам и азербайджанскому народу мира и процветания.

После нашей встречи в Копенгагене 2 октября прошлого года и нашего последнего телефонного разговора 21 мая этого года хотел бы вновь подтвердить свое намерение продолжать работу по нормализации двусторонних отношений для использования всего их потенциала во всех сферах - будь то наш диалог по региональным вопросам или наше сотрудничество в области экономики, культуры и образования.

В этой связи хочу особо подчеркнуть образцовый характер нашего сотрудничества в связи с Французско-азербайджанским университетом, который в этом году отмечает свое 10-летие.

Надеюсь, что в духе партнерства мы сможем преодолеть недавние трудности, препятствующие развитию наших двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, хотел бы вновь подчеркнуть полную поддержку Францией продолжения и завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, который позволит открыть новую страницу во имя благополучия всех народов региона.

Господин Президент, прошу принять уверения в моем высоком почтении".