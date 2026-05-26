Звание почетного профессора станет для меня интересной творческой работой

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман.

Он отметил, что бескрайне благодарен Ученому совету университета, лично ректору, академику Камалу Абдулле, за эту высокую честь.

"Так случилось, что вся моя жизнь непосредственно связана с этим университетом. Я уже говорил, что впервые переступил его порог, когда он еще назывался Институтом иностранных языков. Тогда мне было всего пять лет, здесь работала моя мама, которая посвятила университету всю свою жизнь. Именно она впервые привела меня сюда маленьким мальчиком. Моя мама многие десятилетия была заведующей кафедрой и проректором этого университета", - сказал Михаил Гусман.

По его словам, совсем недавно здесь торжественно отметили 110-летие его матери - видного ученого, известного педагога, профессора Лолы Барсук.

"Я и сам выпускник этого университета. Именно в этих коридорах и аудиториях прошли мои студенческие годы, и я счастлив, что окончил его с красным дипломом. И во время учебы, и особенно после нее я старался принимать самое активное участие в жизни университета. Часто выступал здесь с лекциями, встречался со студентами. Для меня это почетное звание - не просто символический акт высокой чести, но, прежде всего, большая ответственность перед университетом и студентами", - сказал Михаил Гусман.

Он подчеркнул, что приложит все силы, чтобы быть полезным университету: выступать перед студентами, встречаться с ними, проводить семинары.

"Поэтому для меня это не только почетное звание, но и очень интересная творческая работа", - добавил Михаил Гусман.

Отметим, что сегодня Михаил Гусман был удостоен звания почетного профессора Азербайджанского университета языков. В связи с этим в университете состоялась торжественная церемония. Решение о присвоении Михаилу Гусману звания почетного профессора было принято Ученым советом университета. Ректор университета Камал Абдулла выразил Михаилу Гусману большую благодарность, подчеркнув его вклад в развитие образования и гуманитарного сотрудничества.