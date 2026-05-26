Золото и серебро подорожали на мировом рынке

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 7,9 доллара и достигла отметки 4 564,3 доллара. Как передает Day.Az, серебро подорожало на 0,54 доллара - до 76,74 доллара за тройскую унцию.