Впервые раскрыта внешность нового рамного внедорожника Volkswagen

Журнал Motor показал, как будет выглядеть Volkswagen Tukan. Автомобиль предназначен для рынков Бразилии и других стран Южной Америки. Новинка создана для конкуренции с такими популярными моделями, как Fiat Strada, Fiat Toro, Chevrolet Montana и будущим Renault Niagara, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дизайнеры журнала Motor воссоздали оригинальный облик нового пикапа Volkswagen, "сняв" камуфляж с новых официальных изображений, предоставленных концерном 20 мая.

Tukan сочетает черты кроссовера и грузового пикапа: у него короткий капот, двухрядная кабина и небольшой грузовой отсек. Передняя часть с узкими LED-фарами и решеткой радиатора напоминает европейскую модель VW T-Roc.

Пикап получил развитые колёсные арки, рейлинги на крыше и дуги за кабиной. Технической основой Tukan стала модифицированная платформа MQB, знакомая по VW T-Cross. Однако для повышения грузоподъёмности вместо более комфортной торсионной балки инженеры применили неразрезной задний мост и рессорную подвеску - как у прямого конкурента Fiat Strada.

Предполагается, что пикап будет оснащаться мягкой гибридной системой на базе 1,5-литрового турбодвигателя TSI. Бюджетные версии получат 1,0-литровый турбомотор.

Серийное производство Tukan запустят на заводе Volkswagen в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе. Товарную версию покажут во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Продажи стартуют через несколько месяцев после этого.

Tukan войдёт в число 21 новой модели VW для Латинской Америки, которые компания планирует выпустить до 2028 года.