Украина выдаст Азербайджану преступника

Обвиняемый в мошенничестве будет экстрадирован из Украины в Азербайджан.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что после запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана в адрес Генеральной прокуратуры Украины и предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами, в результате проведенных переговоров была достигнута договоренность об экстрадиции в Азербайджан гражданина Азербайджана Шахлара Ганаят оглу Джаббарова.

По уголовному делу, предварительное следствие по которому ведет Насиминское районное управление полиции, Шахлар Джаббаров обвиняется в совершении мошенничества повторно и с причинением ущерба в крупном размере.

В связи с этим было принято решение о привлечении Шахлара Джаббарова в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Поскольку он скрывался от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку он был объявлен в международный розыск. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено на территории Украины, где он был задержан.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по его доставке в Азербайджан.

Вместе с тем Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнерскими структурами в целях установления местонахождения разыскиваемых лиц за границей и их доставки в Азербайджан.