https://news.day.az/economy/1837027.html bp внедрила технологию многоствольных скважин на АЧГ Компания bp, являющаяся оператором разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), успешно внедрила технологию многоствольных скважин (MLT), впервые применив ее на АЧГ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на bp.
bp внедрила технологию многоствольных скважин на АЧГ
Компания bp, являющаяся оператором разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), успешно внедрила технологию многоствольных скважин (MLT), впервые применив ее на АЧГ.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на bp.
"Это стало важным шагом в рамках усилий по максимизации добычи и поддержанию долгосрочного производства на одном из наиболее зрелых активов Каспийского региона", - сказали в компании.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре