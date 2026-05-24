Смертельное ДТП в Барде

В Барде произошло смертельное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в селе Мехдиханлы этой области.

Автомобиль "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 66-БГ-465, за рулем которого находился Хасанов Надир Рашид оглу, 1993 года рождения, потерял управление и упал в кювет на обочине дороги.

В результате аварии водитель получил серьезные травмы. Пассажир Хасанова Пари Махир гизи, 1996 года рождения, скончалась на месте происшествия.

Проводится расследование инцидента.