Смертельное ДТП в Барде
В Барде произошло смертельное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в селе Мехдиханлы этой области.
Автомобиль "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 66-БГ-465, за рулем которого находился Хасанов Надир Рашид оглу, 1993 года рождения, потерял управление и упал в кювет на обочине дороги.
В результате аварии водитель получил серьезные травмы. Пассажир Хасанова Пари Махир гизи, 1996 года рождения, скончалась на месте происшествия.
Проводится расследование инцидента.
