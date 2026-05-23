Франция хочет работать над дальнобойным оружием с Британией и Германией

Франция ведет переговоры о присоединении к британско-германскому проекту по созданию наземных дальнобойных ракет с дальностью более двух тысяч км. Как передает Day.Az, об этом 22 мая сообщила газета Financial Times.

Инициатива, запущенная Великобританией и Германией в рамках соглашения Trinity House, направлена на разработку высокоточного оружия, которое позволит поражать цели в глубине территории противника. Новые системы должны поступить на вооружение в 2030-х годах.

Ранее Франция воздерживалась от полноценного участия в проекте, так как опасалась смешения ядерных и конвенциональных компонентов своего вооружения. Но на фоне желания Парижа сократить зависимость от американских систем позиция была пересмотрена.

По данным FT, трехсторонние переговоры между Францией, Великобританией и Германией запланированы на начало июня.