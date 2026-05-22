Названа стоимость билетов для детей на поезд из Баку в Тбилиси

Для несовершеннолетних пассажиров, путешествующих поездом по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, предусмотрены льготные условия проезда.

Как сообщает Day.Az, согласно информации, распространенной ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), на поездах по маршруту Баку-Тбилиси-Баку:

дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно при условии, что им не предоставляется отдельное место;

дети в возрасте от 5 до 10 лет могут воспользоваться скидкой до 50 процентов в зависимости от класса обслуживания, даты приобретения билета и сезона.

При этом действуют следующие правила:

бесплатный билет для ребенка до 5 лет должен быть оформлен в обязательном порядке; поездка ребенка осуществляется на основании действующего паспорта; если ребенок путешествует с одним из родителей, необходимо предоставить нотариально заверенное согласие второго родителя; если ребенок путешествует с другим совершеннолетним лицом без сопровождения родителей, требуется нотариально заверенное согласие от каждого из родителей отдельно.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ADY, через мобильное приложение ADY Mobile, а также в железнодорожных кассах.