США ввели санкции против девяти ливанских чиновников из-за связей с Хизбаллой

США внесли в санкционный список девять лиц в Ливане за препятствование мирному процессу в стране и срыв усилий по разоружению Хизбаллы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Отмечается, что эти лица связаны с огранизацией и занимают должности в различных госструктурах Ливана, включая парламент, армию и службы безопасности.

Также утверждается, что они способствуют сохранению влияния поддерживаемой Ираном группировки на ключевые институты государства.

В OFAC заявляют, что продолжающаяся вооруженная активность Хизбаллы и ее влияние на государственные структуры подрывают способность ливанского правительства установить полный контроль над территорией страны и добиться разоружения организации.