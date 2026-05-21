США ввели санкции против девяти ливанских чиновников из-за связей с Хизбаллой
США внесли в санкционный список девять лиц в Ливане за препятствование мирному процессу в стране и срыв усилий по разоружению Хизбаллы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Отмечается, что эти лица связаны с огранизацией и занимают должности в различных госструктурах Ливана, включая парламент, армию и службы безопасности.
Также утверждается, что они способствуют сохранению влияния поддерживаемой Ираном группировки на ключевые институты государства.
В OFAC заявляют, что продолжающаяся вооруженная активность Хизбаллы и ее влияние на государственные структуры подрывают способность ливанского правительства установить полный контроль над территорией страны и добиться разоружения организации.
