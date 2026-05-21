Эрдоган обсудил с Трампом региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации президента Турции, в ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган назвал продление режима прекращения огня в регионе позитивным шагом. Он подчеркнул, что верит в возможность рационального решения спорных вопросов и что Анкара продолжит поддерживать конструктивные инициативы.

Президент Турции также отметил, что обеспечение стабильности в Сирии имеет важное значение для всего региона, и заявил, что поддержка Анкары Сирии будет продолжаться без перерывов.

Кроме того, Эрдоган выразил соболезнования Трампу в связи с нападением на мечеть в городе Сан-Диего, произошедшим несколько дней назад. Он подчеркнул, что Турция выступает против всех преступлений на почве ненависти, независимо от того, против какой религиозной группы они направлены.