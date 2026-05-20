Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт с Ираном завершится очень скоро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник на мероприятии с участием американских законодателей в Белом доме.

"Мы покончим с этой войной очень быстро. Они (Иран - прим. ТАСС) очень хотят заключить сделку, они устали", - заявил американский лидер. "Это произойдет, и произойдет быстро", - добавил он.

По версии Трампа, США начали войну против исламской республики, потому что "у них на уме было ядерное" оружие. "Мы не позволим им получить ядерное оружие", - утверждал глава Белого дома. "Мы быстро покончим с этим, и у них не будет ядерного оружия. Я надеюсь, что мы сделаем это очень вежливым образом", - добавил он.