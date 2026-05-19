В Азербайджане стартует прием документов в докторантуру

Сегодня с 11:00 начинается прием документов в докторантуру по уровню высшего образования.

Процесс приема осуществляется в электронном формате через портал portal.edu.az.

Прием документов завершится 9 июня в 18:00.

Благодаря данной услуге лица, желающие поступить в докторантуру высших учебных заведений, подключенных к "Централизованной информационной системе образования", а также научных учреждений и организаций, смогут подать электронное заявление через "Личный кабинет" на portal.edu.az и отслеживать текущий статус обращения и последующие этапы процесса.

Лица, чьи заявления получат положительное заключение со стороны учреждений, получат право на участие в экзамене по иностранному языку.