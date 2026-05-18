WUF13 - важная платформа для обмена мировым опытом

Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) создает возможность для обмена опытом в области городского планирования и развития на глобальном уровне.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал технический советник при президенте Агломеративного управления города Бамако - столицы Республики Мали, архитектор, эксперт по городскому планированию, транспортный экономист и специалист по окружающей среде Усман Су в рамках WUF13.

Он отметил, что Азербайджан в этом году организовал форум на высоком уровне.

Усман Су подчеркнул, что Баку с точки зрения организации WUF13, гостеприимства и работы волонтеров является одним из самых высокоорганизованных городов среди тех, где он участвовал в подобных форумах.

По его словам, WUF - это единственная глобальная платформа, объединяющая опыт городского планирования всех регионов - Африки, Азии и Америки.

Малийский эксперт подчеркнул, что регулярное проведение форума обеспечивает преемственность обмена знаниями и опытом в области городского планирования.