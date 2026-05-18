Трамп пригрозил уничтожить Иран

Иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Для Ирана часы тикают, и им лучше поспешить, иначе от них ничего не останется. Время важно!" - пригрозил глава Белого дома.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили дальнейшие действия в отношении Исламской Республики.