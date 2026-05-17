Китай предложил новую стратегию для развития современных городов

Китай предложил стратегию "четырех хороших" для развития современных городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный экономист Министерства жилищного строительства и городского-сельского развития КНР Ван Шэнцзюнь на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что в Китае существенно повысились уровень урбанизации нового типа, качество городского развития, система планирования и управления, мобильность населения, а также качество охраны историко-культурного наследия и городской экологической среды.

По его словам, Китай подготовил национальный отчет по итогам последних десяти лет реализации Новой городской повестки и делится этим опытом с международным сообществом в рамках форума.

Представитель КНР подчеркнул, что страна продолжает модернизацию городов на основе концепции "город для людей" и продвигает модель "четырех хороших" в градостроительстве.

Эта модель включает: хорошие дома, хорошие жилые районы, хорошие сообщества и хорошие городские районы.

Он пояснил, что в рамках данной концепции формируются современные города, которые являются инновационными, пригодными для жизни, экологически устойчивыми, "умными" и культурно развитыми.

По его словам, "хорошие дома" строятся по стандартам безопасности, комфорта, экологичности и интеллектуальных технологий; "хорошие жилые районы" создаются путем обновления старых городских территорий.

"Хорошие сообщества" предполагают наличие полноценной инфраструктуры и безопасной среды, а "хорошие городские районы" развиваются с учетом городской реновации и сохранения локальной идентичности.

Он также отметил, что города являются ключевым двигателем современного развития и важным пространством для повышения благосостояния населения. В завершение представитель КНР подчеркнул готовность Китая продолжать сотрудничество с структурами ООН и вносить вклад в реализацию Новой городской повестки и обмен опытом в сфере глобального городского развития.