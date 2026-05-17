Китай предложил новую стратегию для развития современных городов
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный экономист Министерства жилищного строительства и городского-сельского развития КНР Ван Шэнцзюнь на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.
Он отметил, что в Китае существенно повысились уровень урбанизации нового типа, качество городского развития, система планирования и управления, мобильность населения, а также качество охраны историко-культурного наследия и городской экологической среды.
По его словам, Китай подготовил национальный отчет по итогам последних десяти лет реализации Новой городской повестки и делится этим опытом с международным сообществом в рамках форума.
Представитель КНР подчеркнул, что страна продолжает модернизацию городов на основе концепции "город для людей" и продвигает модель "четырех хороших" в градостроительстве.
Эта модель включает: хорошие дома, хорошие жилые районы, хорошие сообщества и хорошие городские районы.
Он пояснил, что в рамках данной концепции формируются современные города, которые являются инновационными, пригодными для жизни, экологически устойчивыми, "умными" и культурно развитыми.
По его словам, "хорошие дома" строятся по стандартам безопасности, комфорта, экологичности и интеллектуальных технологий; "хорошие жилые районы" создаются путем обновления старых городских территорий.
"Хорошие сообщества" предполагают наличие полноценной инфраструктуры и безопасной среды, а "хорошие городские районы" развиваются с учетом городской реновации и сохранения локальной идентичности.
Он также отметил, что города являются ключевым двигателем современного развития и важным пространством для повышения благосостояния населения. В завершение представитель КНР подчеркнул готовность Китая продолжать сотрудничество с структурами ООН и вносить вклад в реализацию Новой городской повестки и обмен опытом в сфере глобального городского развития.
