ОТГ в новых геополитических условиях становится еще более эффективным форматом сотрудничества

В современной системе международных отношений стремительно возрастает роль платформ регионального сотрудничества. В частности, объединения, связывающие народы с общей историей, языком и культурой, формируют более устойчивую с геополитической и экономической точек зрения модель взаимодействия. В этом контексте Организация тюркских государств (ОТГ) в последние годы привлекает к себе внимание не только как культурно-гуманитарная платформа, но и как пространство политического, экономического, транспортного и технологического сотрудничества. Неформальный Саммит глав государств ОТГ, прошедший в городе Туркестан, также является одним из важных событий, определяющих траекторию будущего развития организации.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Сегодня Организация тюркских государств (ОТГ) уже является не только объединением народов с общим прошлым, но и стратегической платформой сотрудничества, формирующейся вокруг общих интересов. Глобальные геополитические изменения, энергетическая безопасность, переформатирование логистических маршрутов и цифровая трансформация делают координацию между тюркскими государствами еще более важной. В этом контексте Азербайджан является одной из стран, выделяющихся в рамках организации своим особым весом и инициативами.

Азербайджан в последние годы проводит последовательную политику в направлении углубления сотрудничества в рамках ОТГ. В частности, по инициативе Президента Ильхама Алиева наблюдается институциональное укрепление организации и расширение повестки дня сотрудничества. Неслучайно первый неформальный Саммит глав государств ОТГ состоялся в 2024 году в культурной столице Азербайджана - городе Шуша. Тот факт, что эта инициатива уже превратилась в традицию, можно считать показателем активной роли Азербайджана внутри организации.

Как подчеркнул в своем выступлении в Туркестане Президент Ильхам Алиев: "Сегодня международный авторитет Организации тюркских государств растет, усиливаются ее роль и позиции в глобальных процессах". Это мнение точно отражает текущую реальность. Тюркские государства играют роль стратегического моста между Европой и Азией с точки зрения энергетических, транспортных и экономических связей. В частности, актуализация Среднего коридора еще больше повышает геоэкономическое значение стран ОТГ", - отметил политолог.

По его словам, Азербайджан выступает в этом процессе в качестве одного из ключевых игроков благодаря своим транзитным и логистическим возможностям.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, международная портовая инфраструктура, энергетические и коммуникационные проекты создают условия для превращения Азербайджана в центр, объединяющий тюркский мир. Как отметил глава государства: "В нынешних глобальных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Реализуемый Зангезурский коридор станет одним из ключевых сегментов Среднего коридора". Такой подход показывает, что Азербайджан видит в ОТГ не только политическую платформу, но и механизм реальной экономической интеграции. Вместе с тем сотрудничество внутри организации уже не ограничивается традиционными сферами. Одной из основных областей, привлекших внимание на саммите в Туркестане, стали цифровизация и искусственный интеллект. На фоне вызовов XXI века технологическая трансформация занимает важное место в повестке дня тюркских государств. Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в этом направлении, также заслуживают внимания. Создание в стране Национального центра искусственного интеллекта, Академии искусственного интеллекта и принятие стратегии в области искусственного интеллекта демонстрируют намерение Азербайджана перейти на новый технологический этап. В этом смысле цифровое сотрудничество внутри ОТГ может стать одним из ключевых направлений в последующие годы. В частности, проект "Цифровой Шелковый путь" и ввод в эксплуатацию Транскаспийской фибероптической кабельной линии не только укрепят цифровую связность между тюркскими государствами, но и упрочат позиции региона на международной карте коммуникаций", - сказал он.

А. Гараев отметил, что было бы неверно ограничивать роль Азербайджана в ОТГ только экономическими и транспортными проектами. "Баку также играет роль платформы для культурной и интеллектуальной интеграции тюркского мира. Как отметил в своем выступлении глава государства, в ближайшие месяцы в Баку планируется проведение Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда. Кроме того, организация диалога высокого уровня ОТГ по градостроительству в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов еще раз демонстрирует роль Азербайджана как "моста" между международными и региональными инициативами. Очевидно, что ОТГ на фоне новых геополитических реалий превращается в еще более эффективный формат сотрудничества. Роль Азербайджана в этом процессе не ограничивается лишь статусом страны-участницы. Баку вносит вклад в будущее развитие организации как своими политическими инициативами, транспортно-логистическими возможностями, так и идеями, выдвигаемыми в направлении цифрового и гуманитарного сотрудничества. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев: "Тюркский мир, являющийся нашей семьей, должен стать одним из влиятельных геополитических центров силы XXI века". Тем самым Азербайджан продолжает оставаться одним из ведущих акторов в реализации этой цели", - сказал политолог.