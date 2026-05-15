Фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше дарит неповторимые эмоции и истинное вдохновение - солист Мариинского театра
Об этом сказал в пятницу Trend участник фестиваля, солист Мариинского театра (Россия) Гамид Абдулов.
Артист отметил, что уже посещал Шушу несколько лет назад в рамках другого культурного мероприятия, однако на фестивале "Харыбюльбюль" выступил впервые.
"Для меня большая честь выступать на этой земле. Это очень волнительно и вызывает огромную гордость. Эмоций настолько много, что их сложно описать словами", - сказал Г.Абдулов.
По словам певца, участие в концертах подобного масштаба требует от артиста максимальной концентрации и профессионального опыта.
"Такие выступления объединяют весь музыкальный и сценический опыт артиста. В опере у исполнителя есть время раскрыть образ, постепенно войти в роль. Здесь же нужно передать все - эмоции, характер, энергию - буквально за несколько минут", - отметил он.
Он также отметил, что атмосфера Шуши и природа Карабаха производят на него особое впечатление и создают ощущение, в котором хочется не столько работать, сколько просто наслаждаться окружающей средой.
Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.
В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.
