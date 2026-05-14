Страны Глобального Юга сильно пострадали от колониализма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend⁠, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP), проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

По его словам, элементы неоколониализма продолжают проявляться и сегодня:

"Это шрам на лице человечества. Но мы с сожалением отмечаем, что эта практика продолжается и сегодня, приобретая новые формы и проявления на мировой арене".

Хикмет Гаджиев отметил, что в период председательства Азербайджан в Движении неприсоединения борьба с неоколониализмом была одним из ключевых приоритетов Баку.

Он также подчеркнул, что Азербайджан поддерживает всестороннее сотрудничество со странами Глобального Юга как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, и это взаимодействие продолжает развиваться в различных сферах.