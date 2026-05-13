Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной авиации

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, делегация Военно-воздушных сил Министерства обороны этой страны посетила Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, на встрече, состоявшейся в ВВС, была подчеркнута важность развития сотрудничества в области военной авиации и противовоздушной обороны, как и в других сферах взаимодействия между нашими странами.

Стороны также обсудили текущее состояние азербайджано-узбекского военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что основной целью визита является развитие сотрудничества между ВВС двух стран и обмен взаимным опытом.