Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области военной авиации - ФОТО
В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2026 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, делегация Военно-воздушных сил Министерства обороны этой страны посетила Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, на встрече, состоявшейся в ВВС, была подчеркнута важность развития сотрудничества в области военной авиации и противовоздушной обороны, как и в других сферах взаимодействия между нашими странами.
Стороны также обсудили текущее состояние азербайджано-узбекского военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Отметим, что основной целью визита является развитие сотрудничества между ВВС двух стран и обмен взаимным опытом.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре