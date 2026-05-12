Перес объявил о досрочных выборах президента в "Реале"

Президент мадридского клуба "Реал" Флорентино Перес объявил о проведении выборов руководства клуба и сообщил, что вновь выдвинет свою кандидатуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на France24, об этом он заявил на пресс-конференции по завершении сезона.

"Я не собираюсь уходить в отставку", - сказал 79-летний Перес.

В воскресенье "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 2:0 в Эль-Класико на "Камп Ноу" и досрочно, за три тура до конца, оформила второе подряд чемпионство в Ла Лиге.

"Реал" также вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Баварии" в четвертьфинале.

Нынешний главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа, сменивший в январе Хаби Алонсо, скорее всего, не сохранит свой пост в следующем сезоне. СМИ связывают клуб с возможным возвращением бывшего наставника команды Жозе Моуринью.

Этот сезон стал для "Реала" вторым подряд без крупных трофеев.

Болельщики выражают недовольство в адрес звездного форварда Килиана Мбаппе, обвиняя его в недостаточной самоотдаче. Кроме того, появились сообщения о нескольких конфликтах внутри команды, включая инцидент, после которого полузащитник Феде Вальверде оказался в больнице.

Перес объяснил свое решение баллотироваться на новый срок необходимостью противостоять тому, что он назвал "абсурдной кампанией" против "Реала".

"Я принял это решение, потому что была создана абсурдная ситуация, цель которой - сформировать волну общественного мнения против интересов "Реала", - заявил Перес.

Перес также раскритиковал медийные кампании и отдельных общественных деятелей, заявив, что они используют неудачные результаты команды в этом сезоне для личных нападок на него.

"Я хочу положить конец антимадридскому течению, которое стремится разрушить "Реал". Если кто-то хочет участвовать в выборах, пусть не делает вид - пусть выдвигается, но при этом объяснит, что именно собирается делать и как намерен все это финансировать", - добавил он.