Милли Меджлис принял годовой отчет о борьбе с торговлей людьми

Милли Меджлис принял Информацию Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в 2025 году из 31 обвиняемого, объявленного в местный розыск по делам о торговле людьми (15 случаев), принуждении к действиям сексуального характера, распространении детской порнографии, незаконном распространении порнографических материалов или предметов, вовлечении в проституцию и содержании притонов, задержаны 15 человек, в том числе 3 торговца людьми.

Все 46 (-45) выявленных в отчетном году жертв торговли людьми, являясь гражданами Азербайджана (женщины), подверглись сексуальной эксплуатации: 33 из них - в Турции, 10 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 3 - в Пакистане.

Из числа жертв 4 были в возрасте от 18 до 25 лет, 28 - от 25 до 35 лет, 14 - старше 35 лет.

Каждому из пострадавших было выплачено единовременное пособие в размере 700 манатов. На счет соответствующего Фонда помощи при Министерстве внутренних дел была оказана материальная помощь в размере 3 350 манатов 40 лицам, пострадавшим от торговли людьми, и 5 лицам, предположительно пострадавшим от торговли людьми. Оказано содействие в возвращении в семьи 23 жертвам. Дети жертв также были в центре внимания: оказана помощь в получении свидетельств о рождении и удостоверений личности 11 детям, а также в обеспечении алиментами 8 детей.

В 2025 году в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в сфере выявления преступлений, связанных с торговлей людьми, и привлечения виновных лиц к ответственности, выявлено 198 (-8; из них 57 совершены с применением информационных технологий) преступлений, в том числе 152 (-9) - связанных с торговлей людьми, а также 45 (+1) - связанных с незаконными действиями с документами в целях торговли людьми.

Раскрываемость преступлений, связанных с торговлей людьми, составила 97 процентов, в результате оперативных мероприятий в отношении 6 человек обезврежены 2 преступные группы.

В связи с указанными противоправными деяниями возбуждено 10 (-5) уголовных дел (в рамках расследования одного уголовного дела проводилось расследование до 20 фактов), по 8 уголовным делам 10 человек (9 женщин) привлечены в качестве обвиняемых, 12 человек (11 женщин) привлечены к уголовной ответственности.

Судами 14 торговцев людьми (4 мужчины, 10 женщин, из них 2 - за предыдущие годы, 3 - условно) приговорены к лишению свободы.

В настоящее время через каналы "Интерпола" продолжается международный розыск 10 (-1) лиц, обвиняемых в совершении преступления, связанного с торговлей людьми.

Предполагается, что 7 из них скрываются в Турции, 1 - в Пакистане, 1 - в Российской Федерации, 1 - в Объединенных Арабских Эмиратах.

После обсуждений проект решения был поставлен на голосование и принят в одном чтении.