Посол Франции в Азербайджане почтила память Общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 103-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева посол Франции в Азербайджане госпожа Софи Лагутт почтила память Общенационального лидера.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена в аккаунтах французской дипмиссии в соцсетях.

Посольство подчеркнуло значение исторических связей между Баку и Парижем. Было отмечено, что Франция признала независимость Азербайджана 3 января 1992 года, а дипломатические отношения между двумя странами были установлены 21 февраля 1992 года.

"Символом этих отношений стало то, что в декабре 1993 года Гейдар Алиев по приглашению Президента Франции Франсуа Миттерана совершил свой первый официальный зарубежный визит именно во Францию. В ходе той исторической встречи были подписаны первый Договор о дружбе между Францией и Азербайджаном, а также Парижская хартия для новой Европы", - говорится в публикации.