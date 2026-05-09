Сегодня звезды гороскопа настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам - сегодня они могут оказаться полезными. В течение дня возможны новые знакомства, в том числе романтические, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Cегодня у Овна есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома... Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Овна мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Овен способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Телец

Cегодня - день, когда ситуация предоставит Тельцу возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Тельцу благоприятствование в любых сферах - от бизнеса и карьеры до любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. "Удача - удел тех, кто ее заслужил" - эта фраза должна стать девизом Тельца на сегодня. Ну а если Телец не захочет добиваться милостей от судьбы - что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться "лежачим камнем", отказываясь от заманчивых перспектив?

Близнецы

Cегодня - день, который Близнецам стоит посвятить общению с людьми везде, где бы они ни находились: на работе, в дороге или дома. Их коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Близнецам легче обычного. Если они наметили заняться карьерой, у них будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Близнецы пока одиноки, сегодня они могут завести романтическое знакомство.

Рак

Cегодня звезды в гороскопе Рака образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Рак будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей - наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Рак сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба сегодня поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил - только так Рак сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Лев

Сегодня день предвещает Льву счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Льва принятия быстрых решений. Поэтому совет для Льва сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Дева может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывала. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур... Сегодня Деве достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и она не пожалеет: события подхватят ее и поведут за собой.

Весы

Чего сегодня точно не стоит делать Весам, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет их туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, они будут чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Весы такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, они без труда впишутся в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Весам воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Скорпион

Сегодня - день, когда Скорпион имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство - это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Скорпиону, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы - в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Стрельцу будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Стрелец сегодня не хочет оказаться "крайним", звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Козерог

Сегодня Козерогу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов - события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что сегодня состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться - тут уж как повезет. А чтобы действия Козерога не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Водолей

Сегодня ситуация может вынудить Водолея защищать свои интересы - и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Водолея способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Водолею воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров, и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Рыб будет обострена до предела, а голос подсознания - слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Рыбам прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои "хочу"-"не хочу" - они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.