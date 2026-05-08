Трамп заявил, что Иран готов передать США "ядерную пыль"

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что предложение по урегулированию с Ираном предусматривает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу Соединенным Штатам "ядерной пыли".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, слова американского лидера распространил пресс-пул Белого дома.

"Это больше, чем одностраничное предложение. Это предложение, которое, по сути, говорит о том, что у них не будет ядерного оружия. Они собираются передать нам ядерную пыль и многие другие вещи, которые мы хотим", - сказал Трамп.

"Ядерной пылью" он называет высокообогащенный уран, который находится на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли удары с воздуха в июне 2025 года.