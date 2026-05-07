В Университете музыки и изобразительных искусств Анкары прошли Дни мугама

В Университете музыки и изобразительных искусств Анкары (MGÜ) прошли Дни мугама, в рамках которых проведены мастер-классы и состоялся концерт с участием мастеров из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, опытом и знаниями в области мугама с учащимися столичного вуза поделились Заслуженный артист Азербайджана, доцент Национальной консерватории Таяр Байрамов, солист Международного центра мугама, преподаватель Национальной консерватории, тарист Рашад Ибрагимов, исполнитель на кяманче Тебриз Юсубов и исполнитель на нагаре Вюсал Байрамов.

Т.Байрамов рассказал, что визит в Анкару организован в рамках исполнения Меморандума о сотрудничестве, подписанного Азербайджанской национальной консерваторией и MGÜ.

"Каждый из нас по отдельности провел мастер-классы для студентов MGÜ. Среди учащихся немало дарований с хорошим вокалом. Надеюсь, что все эти студенты в будущем покажут хорошие результаты",- отметил Заслуженный артист Азербайджана.

Он выразил признательность руководству MGÜ за поддержку идеи создания в университете отдельной группы по изучению мугама.

Ханенде не исключил, что учащиеся анкарского вуза выступят с концертной программой в стенах Азербайджанской национальной консерватории.

В свою очередь, Р.Ибрагимов отметил значимость всесторонней пропаганды искусства мугама в братской Турции, выразив готовность к посильной поддержке программ по обмену опытом в данной области.

"Мы готовы и далее способствовать изучению мугама в Турции. Готовы принять в Баку всех любителей народной музыки Азербайджана", - заверил тарист.