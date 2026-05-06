ЦБА обратился в инстанции в связи с включением азербайджанского банка в санкционный список ЕС

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обратился в соответствующие инстанции по поводу включения акционерного общества "Yelo Bank" в санкционный список Европейского союза (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что после включения АО "Yelo Bank" в двадцатый санкционный пакет ЕС уже прошло некоторое время.

"Безусловно, мы постоянно находимся в контакте с банком. Банк достаточно устойчив и стабилен как с точки зрения ликвидности, так и с точки зрения достаточности капитала. То есть у нас нет в его отношении никаких негативных ожиданий. Санкции, введённые ЕС, возможно, вызовут некоторые сложности в платежах. Изучая причины, мы, безусловно, обращаемся в соответствующие инстанции как совместно с упомянутым банком, так и отдельно как Центральный банк. Это будет продолжено. Надеемся, что в ближайшие месяцы ЕС изменит своё решение, так как для него нет никаких причин. Банк осуществляет деятельность в соответствии как с международными стандартами, так и с внутренними законами страны. Вероятно, имеет место какое-то недоразумение", - отметил Т. Кязымов.