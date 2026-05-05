Италия нацелена на укрепление долгосрочного стратегического партнерства с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" поделилась публикацией Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони по итогам визита в Азербайджан 4 мая.

Она отметила, что цель визита в Баку - укрепить стратегическое партнерство, имеющее конкретное и долгосрочное значение для Италии.

Мелони подчеркнула, что цель заключается в дальнейшем укреплении уже существующего сотрудничества с Азербайджаном в сферах энергетики, безопасности, взаимосвязанности, инвестиций и политического диалога, а также в его постепенном превращении в конкретные возможности для народов.

"В период, когда происходят сложные процессы, надежные партнерства приобретают особое значение. Отношения между Италией и Азербайджаном как раз и являются одним из таких партнерств", - отмечается в публикации.