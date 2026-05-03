Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым предложением Тегерана по мирному урегулированию и счел его неприемлемым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.

"Я изучил новое предложение Ирана, и оно для меня неприемлемо", - сказал он.

Президент США добавил, что, по его мнению, "кампания [против Ирана] проходит очень хорошо".