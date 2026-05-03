В Индии слон раздавил мужчину и пробил бивнями машину

В индийском штате Керала слон вырвался из цепей во время храмового праздника, устроил погром и затоптал насмерть мужчину. Об этом 3 мая сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Животное привезли к храму в районе Ангамали, после чего оно внезапно пришло в ярость.

Погибшим оказался 40-летний Вишну. Именно он привез слона к храму. Еще один мужчина, Прадип, получил травмы и был доставлен в больницу.

Во время нападения слон раскидывал автомобили и скутеры, а хаос продолжался около двух часов. В итоге животное усыпили транквилизаторами и закрепили у дерева возле храма.