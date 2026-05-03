Трамп пообещал рассмотреть ответ Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что получил ответ Ирана на американское предложение по урегулированию конфликта. Он пообещал его рассмотреть, но отметил, что вряд ли он будет принят.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

"Не могу представить, что он [ответ] будет приемлемым, учитывая, что они [Иран] еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет", - написал американский лидер. Он также поблагодарил всех за внимание к этому вопросу.

В ответе Исламской Республики, в частности, говорится, что если Вашингтон хочет установить двухмесячное прекращение огня, то необходимо, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, а вместо перемирия должно быть объявлено полное прекращение войны.