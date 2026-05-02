По инициативе Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу среди команд детских домов

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой организован очередной турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" среди команд мальчиков и девочек 10-11 лет, воспитывающихся в детских домах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основной целью организации турнира, наряду с поощрением здорового образа жизни и физической активности среди детей, растущих в учреждениях социальных услуг, является поддержка их интеграции в общество, а также создание условий для установления новых дружеских связей.

В соревнованиях, прошедших при организационной поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, приняли участие команды детских домов, расположенных в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Шеки, действующих при Агентстве социальных услуг.

В турнире участвовали коллективы под названиями "Зафар", "Шахинлер", "Бирлик", "Кяпаз", "Хан" и "Гала". Среди девочек и мальчиков наблюдались высокий спортивный азарт и дружеские отношения.

Принимавшая участие в мероприятии Лейла Алиева наблюдала за играми, поддерживала команды, искренне побеседовала с детьми и сфотографировалась с ними на память. Пожелав участникам успехов, Лейла Алиева подчеркнула значение регулярного проведения подобных инициатив.

По итогам соревнований команды-победители были награждены дипломами, медалями и кубками. Команды, занявшие второе и третье места, также были удостоены медалей и дипломов.

В завершение мероприятия воспитатели и организаторы отметили, что подобные инициативы положительно влияют на жизнь детей, способствуют укреплению их уверенности в себе и социальных связей. Они выразили благодарность за последовательную организацию таких социальных проектов.

Отметим, что турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" стал традиционным с прошлого года. Соревнования, проведенные в этом году, также были организованы как успешное продолжение данной инициативы.