В Азербайджане вступает в силу новый механизм назначения ряда пособий

С 1 мая назначение пособия по беременности и родам будет осуществляться в автоматизированном порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение вступает в силу с 1 мая 2026 года.

Так, пособие по беременности и родам будет назначаться автоматически за календарные дни отпуска после того, как работодатель внесет приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам в подсистему "Труд и занятость" централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения на основании листка нетрудоспособности, оформленного медицинским учреждением в электронном виде.

Отметим, что право на получение данного пособия имеют лица со стажем социального страхования не менее 6 месяцев.

Общий размер пособия рассчитывается путем умножения дневного размера выплаты на количество календарных дней отпуска по беременности и родам.

При этом максимальный месячный размер пособия не может превышать 25-кратный размер минимальной трудовой пенсии.