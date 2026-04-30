Выход ОАЭ ослабляет контроль ОПЕК+ над резервными мощностями

Решение Объединённых Арабских Эмиратов выйти из сделки ОПЕК+ с 1 мая привлекло значительное внимание участников нефтяного рынка и отражает не краткосрочную реакцию на текущую конъюнктуру, а долгосрочную стратегическую переориентацию, сказала Trend вице-президент по товарным рынкам нефти норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Прия Валия, передает Day.Az.

По её словам, данный шаг стал результатом многолетнего напряжения между амбициями Абу-Даби по наращиванию добычных мощностей и ограничениями, связанными с коллективным управлением квотами.

"Выход ОАЭ не оказывает существенного влияния на предложение нефти в краткосрочной перспективе, однако отражает более глубокий стратегический сдвиг в сторону большей гибкости добычи по мере того, как страна стремится монетизировать расширяющуюся ресурсную базу", - отметила Валия.

Она подчеркнула, что выход из системы квот меняет ожидания на будущее и ослабляет контроль ОПЕК+ над резервными мощностями, а также подрывает предположение о том, что поставки в дальнейшем будут регулироваться через согласованные ограничения.

"Цены на нефть, скорее всего, станут более волатильными и будут всё больше зависеть от геополитических факторов, а не от сигналов политики ОПЕК +. В более долгосрочной перспективе ослабление ОПЕК + как механизма координации поставок может усилить риски снижения цен по сравнению с предыдущими циклами", - добавила она.

Как отметила Валия, решение ОАЭ отражает длительное противоречие между стремлением страны расширять добычу и ограничениями коллективного регулирования.

На протяжении последних лет страна систематически добывала меньше своих установленных мощностей, несмотря на предоставленное в 2025 году увеличение квоты на 300 тыс. баррелей в сутки. До текущего конфликта уровень добычи составлял около 3,4 млн баррелей в сутки, однако в апреле 2026 года на фоне военных факторов он снижался до 1,5 млн баррелей.

Расширение добычи, реализуемое через проекты государственной нефтяной компании ADNOC, стало ключевым фактором нарастающего дисбаланса. В частности, проект Upper Zakum Expansion 2 добавит 200 тыс. баррелей в сутки уже в 2026 году, Bu Hasa - ещё 90 тыс. баррелей в сутки в 2027 году, а South East Bab - 130 тыс. баррелей в сутки в 2028 году.

При этом ОАЭ нацелены на достижение добычных мощностей на уровне 5 млн баррелей в сутки к 2027 году с дальнейшим ростом до 6 млн баррелей, что всё больше противоречило системе квот.

По данным Rystad Energy, на февраль 2026 года совокупные резервные мощности стран ОПЕК + оценивались примерно в 5,98 млн баррелей в сутки. Из этого объёма около 1,54 млн баррелей - или порядка 25% - приходилось на ОАЭ.

С выходом страны из соглашения ОПЕК + фактически теряет прямой контроль над значительной частью этих резервов, что снижает способность альянса оперативно реагировать на перебои в поставках.

"Это не означает, что ОАЭ немедленно увеличат добычу, поскольку текущие операционные и логистические ограничения, связанные с региональным конфликтом, сдерживают рост. Однако по мере нормализации ситуации эти объёмы будут возвращаться на рынок уже на коммерческой, а не координируемой основе", - пояснила Валия.

До конфликта восемь стран ОПЕК + обеспечивали около 34 млн баррелей в сутки, что соответствовало примерно 38% мировых поставок нефти и конденсата.

После выхода ОАЭ доля оставшихся стран группы сократится примерно на 4 процентных пункта, при этом разрыв в потенциальных объёмах добычи между форматом из восьми и семи участников будет заметно увеличиваться во второй половине 2026 года, заключила Валия.