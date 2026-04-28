Восстановление Карабаха: уникальный опыт Азербайджана и новые возможности

Автор: Акпер Гасанов

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на азербайджано-чешском бизнес-форуме стало важным сигналом не только для деловых кругов, но и для международных финансовых институтов. В центре внимания оказалась одна из ключевых задач постконфликтного периода - масштабное восстановление освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, требующее колоссальных ресурсов, времени и системного подхода.

Глава государства прямо указал на то, что перед Азербайджаном стоит огромный объем инфраструктурных и социально-экономических задач. Речь идет не просто о восстановлении разрушенных населенных пунктов, но о фактически создании новой модели развития региона - с современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктурой.

В этом контексте особое значение приобретает расширение сотрудничества с ведущими международными финансовыми структурами - такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. И тут стоит привести цифры, которые красноречиво указывают на то, сколь масштабную задачу уже решает Азербайджан.

На сегодняшний день наша страна уже направила на восстановление освобожденных территорий свыше 17 миллиардов долларов. В среднесрочной перспективе эта сумма может достичь 25-30 миллиардов долларов.

Способность Азербайджана самостоятельно тянуть такие огромные расходы является показателем экономической мощи нашей страны. Немногие государства способны реализовывать столь масштабные проекты за счет собственных ресурсов, не прибегая к критическому наращиванию внешнего долга. Баку демонстрирует, что обладает не только финансовыми возможностями, но и стратегическим видением - превращением освобожденных территорий в зону устойчивого роста, инноваций и международного сотрудничества.

Вместе с тем нельзя игнорировать важный политико-правовой аспект. В идеальной ситуации восстановление разрушенных территорий должно было бы финансироваться за счет репараций со стороны Армении - государства, которое на протяжении почти трех десятилетий удерживало под оккупацией около 20% международно признанной территории Азербайджана. Однако за все эти годы ни Соединенные Штаты, ни Европейский союз не ввели против Армении санкций, несмотря на очевидное нарушение норм международного права, а также несмотря на чудовищный масштаб разрушений на нашей земле, принесенный армянской оккупацией.

Этот дисбаланс международной реакции привел к тому, что Азербайджан вынужден самостоятельно нести финансовое бремя восстановления. Тем не менее, наша страна успешно справляется с этой задачей, параллельно реализуя крупные энергетические и транспортные проекты, укрепляя свою роль как важного регионального хаба.

Но именно поэтому подключение международных финансовых институтов к процессу восстановления приобретает не только экономическое, но и политическое значение. Участие Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций способно существенно ускорить реализацию проектов - от строительства дорог и аэропортов до внедрения "зеленой энергетики" и "умных городов".

Но не менее важно и другое: это станет практическим подтверждением того, что международное сообщество приняло новую реальность на Южном Кавказе - не на уровне деклараций, а через реальные инвестиции и участие в восстановлении. Это будет означать готовность содействовать долгосрочному миру и устойчивому развитию региона.

Дополнительным фактором, повышающим инвестиционную привлекательность Азербайджана, стало недавнее решение рейтингового агентства Moody's повысить кредитный рейтинг нашей страны до инвестиционного уровня с положительным прогнозом. Это важный сигнал для глобальных инвесторов. Инвестиционный рейтинг означает признание макроэкономической стабильности, эффективного управления государственными финансами и низких рисков для вложений.

Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наша страна предлагает инвесторам сочетание ключевых факторов: политическую стабильность, социальную устойчивость, высокий уровень безопасности и надежную правовую среду. В условиях глобальной турбулентности эти параметры становятся решающими при выборе направлений для капиталовложений.

В результате формируется уникальная ситуация: с одной стороны, Азербайджан уже доказал свою способность самостоятельно реализовывать масштабные проекты; с другой - он открыт к международному партнерству, предлагая прозрачные и выгодные условия для участия в восстановлении освобожденных территорий.

Таким образом, инициатива по расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами - это не только экономический шаг, но и стратегическое решение, направленное на ускорение трансформации Карабаха и Восточного Зангезура в современный, динамично развивающийся регион. И одновременно - тест для международного сообщества на готовность подкрепить свои заявления реальными действиями.

Если эти структуры действительно присоединятся к процессу, это станет важным вкладом не только в восстановление инфраструктуры, но и в укрепление мира на Южном Кавказе. В противном случае Азербайджан, как уже показала практика, продолжит двигаться вперед самостоятельно - опираясь на собственные ресурсы, политическую волю и экономическую устойчивость.